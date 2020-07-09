Звезды почтили память Жанны Фриске в соцсети 

8 июля певице могло бы исполниться 46 лет

Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения в минувшую среду. Ей должно было исполниться 46 лет. Но в 2015 году поп-дива скоропостижно ушла из жизни из-за страшного недуга — рака головного мозга. Одной из первых память артистки в соцсети почтила ее экс-коллега Ольга Орлова

Бывшая солистка группы «Блестящие» и крестная мама сына Жанны и Дмитрия Шепелева , Платона, посвятила певице пост на личной странице «Инстаграма».

«Сегодня твой день….» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Ольга под архивным снимком, где позирует в компании Фриске.

Почтила память звезды и родная сестра Наталья, которая живет в Москве и приглядывает за квартирой Жанны, ставшей практически ее музеем — там ничего не изменилось после смерти хозяйки.

«С днем рождения, родная моя», — трогательно подписала визажист фото со знаменитой родственницей в своем микроблоге.