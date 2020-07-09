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Звезды почтили память Жанны Фриске в соцсети 

WomanHit.ru 2 часа назад
Звезды почтили память Жанны Фриске в соцсети
Фото: womanhit.ru
8 июля певице могло бы исполниться 46 лет
Жанна Фриске могла бы отметить свой день рождения в минувшую среду. Ей должно было исполниться 46 лет. Но в 2015 году поп-дива скоропостижно ушла из жизни из-за страшного недуга — рака головного мозга. Одной из первых память артистки в соцсети почтила ее экс-коллега Ольга Орлова.
Бывшая солистка группы «Блестящие» и крестная мама сына Жанны и Дмитрия Шепелева, Платона, посвятила певице пост на личной странице «Инстаграма».
«Сегодня твой день….» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Ольга под архивным снимком, где позирует в компании Фриске.
Почтила память звезды и родная сестра Наталья, которая живет в Москве и приглядывает за квартирой Жанны, ставшей практически ее музеем — там ничего не изменилось после смерти хозяйки.
«С днем рождения, родная моя», — трогательно подписала визажист фото со знаменитой родственницей в своем микроблоге.
«С днем рождения Жануська, Фрисочка. Желаю всем тем, кого ты любила и кем дорожила, в ком растворялась, всего самого прекрасного и светлого, всего того, что было у тебя внутри», — написал в своем профиле известный стилист и друг исполнительницы Влад Лисовец.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Влад Лисовец , Ольга Орлова
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