Джигурду будут судить за визит в Дивеево

Суд над Никитой Джигурдой за посещение закрытого на карантин нижегородского села Дивеево перенесен в Москву по месту жительства актера, сообщает РИА Новости. Артиста уличили в нарушении санитарного законодательства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналистка «Аргументов и фактов» Оксана Шкода на своей странице «Вконтакте» заявила, что её, актера Никиту Джигурду и еще одного человека задержала полиция на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. На всех троих были составлены протоколы за несоблюдение требований законодательства «в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Наказание для нарушителей должен избрать суд.

Позже пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, сообщила, что Джигурду будут судить в столице по месту его регистрации.

«Определением Дивеевского районного суда административные материалы направлены в Москву», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Никита Джигурда признался журналистам, что на поездку в Дивеево его подтолкнул инцидент, произошедший с балериной Анастасией Волочковой. Танцовщица приехала в местный монастырь, где также была задержана. При этом актер подчеркнул, что приехал в село по объездной дороге, а по пути не встретил ни одной информационной таблички, что населенный пункт закрыт на карантин.