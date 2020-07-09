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«Наш новый кот»: Бородина завела другого питомца взамен потерявшегося Шантика 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Наш новый кот»: Бородина завела показала питомца
Фото: Instagram
В семье ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной пополнение. Инстадива завела породистого кота, которого поспешила представить своим поклонникам в Instagram.
«Наш новый кот — Каспер, ему 5 месяцев он мейн-кун будет еще расти. Еще у нас есть собака Берти, он мальчик ему 2 года и он кавалер-кинг-чарльз-спаниель», — сообщила звезда.
Бородина решила в новой публикации ответить на самый часто задаваемый вопрос от подписчиков, куда делся их кот Шантик британской породы, которого дрессировал муж звезды Курбан Омаров, и который прожил с семьей 10 лет. Дело в том, что питомец оказался самым сложным котом в жизни Бородиной.
«Характер у него не из простых, за все эти 10 лет мы еще когда жили в Москве в квартире поменяли 5 матрасов и 1 диван. Спасали его 2 раза, не спали ночами с капельницами, потому что он был на грани жизни и смерти. Всегда очень трепетно к нему относились, он в свою очередь никогда не был ласковым котом», — рассказала телеведущая.
Более того, Шантик очень сильно царапал детей Бородиной. После переезда в Подмосковье кот начал подолгу гулять — уходил на несколько суток и прибивался то у одного дома по соседству, то у другого.
«В итоге, ему очень понравилось у соседей, остался жить там, обо всем договорились, но и от них он ушел. Конечно очень жаль, мы его очень любили и любим, но это животное, которое сам по себе. Такой характер, » — объяснила телеведущая.
Сейчас кот снова пропал. Где он находится, неизвестно. А в доме Бородиной теперь целая мебель и чисто, никто из животных не пакостит так, как это делал Шантик.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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