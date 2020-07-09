Шифрин отрекся от «Аншлага»

В связи с этим артист рассказал забавную историю о горце, попавшем в неловкую ситуацию на свадьбе. После случившегося герой ушел от стыда высоко в горы, но спустя двадцать лет вернулся и спросил местных жителей, что произошло за столь долгий период его отсутствия. В ответ он услышал: «Ничего особенного после того, как один чудак двадцать лет назад пукнул на свадьбе».

Таким образом Шифрин хотел высмеять человеческую привычку запоминать лишь яркие образы и не обращать внимание на новые достижения.