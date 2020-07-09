Шифрин отрекся от «Аншлага»

Ефим Шифрин завил, что больше не считает себя артистом «Аншлага». Он добавил, что не имеет к этой передаче никакого отношения уже 20 лет. Об этом Шифрин написал на своей странице в Instagram.
В связи с этим артист рассказал забавную историю о горце, попавшем в неловкую ситуацию на свадьбе. После случившегося герой ушел от стыда высоко в горы, но спустя двадцать лет вернулся и спросил местных жителей, что произошло за столь долгий период его отсутствия. В ответ он услышал: «Ничего особенного после того, как один чудак двадцать лет назад пукнул на свадьбе».
Таким образом Шифрин хотел высмеять человеческую привычку запоминать лишь яркие образы и не обращать внимание на новые достижения.
Также артист поделился на своей страничке редким кадром, на котором можно увидеть популярных звезд «Аншлага». Помимо самого Шифрина, на фото изображена бессменная ведущая программы Регина Дубовицкая, юмористка Клара Новикова и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, который трагически погиб в ДТП в 2005 году под Бийском.