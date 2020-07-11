Девушка Моргенштерна рассказала об отношениях с рэпером

«Бывшая новая» девушка рэпера решила ответить на самые популярные вопросы в Instagram.

В начале лета Моргенштерн шокировал фанатов совместным времяпрепровождением со своей бывшей девушкой Диларой, с которой, кажется, возобновил романтические отношения. Вместе с возлюбленной они стали чаще публиковать совместные снимки, в том числе, как они отдыхают в бассейне.

По фотографиям в Сети у фолловеров сложилось впечатление, что пара живет у рэпера дома. Вопросы не заставили себя ждать и любопытные подписчики решили задать их Диларе: «Вы живете вместе?», «Вы с Алишером лучшие друзья или просто друзья?». На что девушка написала: «Мы с ним супер-пупер лучшие друзья!».

Telegram-канал DILALARA

Кроме того, девушка рассказала, как зарабатывает. Оказалось, что Дилара активно занимается своими страницами в социальных сетях, где берет рекламные проекты для публикаций: «Что-то в Stories выкладываю или в Telegram-канале». Кстати, все видеоответы Дилара разместила именно на собственном канале DILALARA.