«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове

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Как пишут СМИ, Бари Алибасов сейчас проходит курс лечения в психиатрической больнице.

На связи с прессой — его сын. Алибасов — младший рассказывает, что его отец уже не поправится, поскольку из-за отравления некачественным алкоголем нарушилась работа коры головного мозга.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает эту историю грязным пиаром, который сын продюсера делает на имени своего отца.

Соседов был гостем передачи, посвященной Бари Каримовичу, и крайне резко отозвался о действующих лицах.

"Бари-младший вообще не совсем неадекватен. Подошел к эксперту-врачу, который сидел в студии, чуть не плюнул в него! Это ужасно, неприлично, непристойно и просто жутко. Глупая комедия, черный пиар", — приводят его слова dni.ru.

Как сообщал «Рамблер», сын продюсера утверждает, что на его отца совершила покушение группа лиц, в которую якобы входила его жена Лидия Федосеева-Шукшина

По мнению мужчины, Алибасова «насильно спаивали».