Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Николь Кидман поделилась редкой фотографией своей дочки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Николь Кидман поделилась редким фото своей дочки
Фото: globallookpress.com
В честь двенадцатого дня рождения свей дочки Сандэй Роуз Кидман-Урбан голливудская актриса Николь Кидман поделилась очень трогательной фотографией в своем личном аккаунте в Instagram.
«Обнимашки на день рождения для нашей дорогой Сандэй. С праздником, малышка!» — написала звезда.
Лицо девочки почти полностью скрыто в этом нежном кадре, но поклонники Кидман прокомментировали специальный пост добрыми пожеланиями.
Говоря о своей роли мамы во время глобального кризиса здравоохранения, актриса сказала, что она многое усвоила во время пандемии.
«У меня есть маленькая девочка, которой скоро исполнится 12 лет, и у меня есть 9-летний ребенок, это требует особой формы материнства. Вы должны быть с детьми 24/7, потому что прямо сейчас вы обучаете их и постоянно сидите дома, а всеми своими эмоциями дети делятся с вами», — заявила актриса.
Напомним, отцом Сандэй является австралийский певец Кит Урбан, за которого Николь Кидман вышла замуж летом 2006 года.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Teleprogramma.pro: последние новости
Анфиса Чехова на пляже, а Бледанс — в бане: телеведущие блеснули «сочными» формами в Сочи Анфиса Чехова на пляже, а Бледанс — в бане: телеведущие блеснули «сочными» формами в Сочи «Жанна снится часто»: отец Фриске признался, что до конца не осознает ее смерть «Жанна снится часто»: отец Фриске признался, что до конца не осознает ее смерть Журналисты рассекретили тайную дочь Нагиева Журналисты рассекретили тайную дочь Нагиева
Комментарии
Шоу-бизнес , Кит Урбан , Николь Кидман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
«Не верю»: Поплавская обрушилась на Ефремова
«Не верю»: Поплавская обрушилась на Ефремова
Кассирша поплатилась за кражу из банка 25 миллионов
Кассирша поплатилась за кражу из банка 25 миллионов
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
«Ракеты их догонят»: С-400 испытали на самолетах США
Видео
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение