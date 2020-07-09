Харламов 10 часов в компании актрис отмечал развод с Асмус 

Асмус и Харламов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2014-м завели дочь Анастасию, а в июне 2020-го объявили, что решили развестись. Они сообщили, что сами виноваты в этом, соответствующее решение приняли примерно год назад, а расстаются друзьями.

По информации «СтарХита», на прошедших выходных Харламов устроил в караоке-клубе на улице Новый Арбат в центре Москвы «шапку» — вечеринку по случаю окончания съемок проекта на сленге кинематографистов.

«Когда (Харламов. — Прим. ред.) позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу» — рассказал изданию один из сотрудников заведения.

Также он упомянул, что комик часто бывает в этом клубе, так как знаком с его владельцем.

По данным «СтарХита», вечеринка, устроенная Харламовым, началась в 18:00, а закончилась в 4:00, ее участники выпили много алкогольных напитков, среди них было несколько симпатичных свободных малоизвестных актрис, однако комик покинул заведение один.