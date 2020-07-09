Разведенный Харламов под утро покинул клуб

По информации СМИ, шоумен покинул заведение уже под утро один.
В минувшие выходные шоумен Гарик Харламов устроил закрытую вечеринку для своих друзей в одном из караоке-клубов в центре столице.
По информации СМИ, официальным поводом для тусовки стало окончание съемок одного из проектов, однако сам комик пошутил, что заодно отпразднует расставание с женой.
Отмечается, что заведение для мероприятия было выбрано неслучайно, так как хозяин клуба является знакомым Харламова.
«В этот раз, когда он позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», — пишет Starhit со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, шоумен покинул заведение уже под утро один.
Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о расставании в июне 2020 года.