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«Разведенного» с Асмус Харламова засекли ночью в караоке 

ТК «Звезда» и ещё 8 3 часа назад
Разведенный Харламов под утро покинул клуб
Фото: РИА Новости
По информации СМИ, шоумен покинул заведение уже под утро один.
В минувшие выходные шоумен Гарик Харламов устроил закрытую вечеринку для своих друзей в одном из караоке-клубов в центре столице.
По информации СМИ, официальным поводом для тусовки стало окончание съемок одного из проектов, однако сам комик пошутил, что заодно отпразднует расставание с женой.
Отмечается, что заведение для мероприятия было выбрано неслучайно, так как хозяин клуба является знакомым Харламова.
«В этот раз, когда он позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», — пишет Starhit со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, шоумен покинул заведение уже под утро один.
Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о расставании в июне 2020 года.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , StarHit
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