Разведенный Харламов под утро покинул клуб

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По информации СМИ, шоумен покинул заведение уже под утро один.

В минувшие выходные шоумен Гарик Харламов устроил закрытую вечеринку для своих друзей в одном из караоке-клубов в центре столице.

По информации СМИ, официальным поводом для тусовки стало окончание съемок одного из проектов, однако сам комик пошутил, что заодно отпразднует расставание с женой.

Отмечается, что заведение для мероприятия было выбрано неслучайно, так как хозяин клуба является знакомым Харламова.

«В этот раз, когда он позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», — пишет Starhit со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, шоумен покинул заведение уже под утро один.