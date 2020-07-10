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«Как у Пугачевой»: Гоген Солнцев купил жене место на кладбище 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
«Как у Пугачевой»: Солнцев купил жене место на кладбище
Фото: Instagram
Актер Гоген Солнцев заявил, что купил место на кладбище для своей супруги Екатерины Терешкович из соображений «практичности». Он рассказал «Собеседнику», что его жена была не против и сравнила себя с певицей Аллой Пугачевой.
«Почему у Пугачевой есть склеп семейный, а у меня нет? — заявила мне Катя. — Чем я хуже Примадонны? Меня тоже знает каждая собака в России». Что сказать: крыша поехала у нее, раз сравнивает себя с великой Аллой Борисовной!» — отметил Солнцев.
По его словам, Терешкович хотела быть похоронена на Троекуровском кладбище рядом с певицей Юлией Началовой или рядом с семейным захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк, но у него не хватило на это денег: из-за коронавируса актер стал зарабатывать меньше.
«Она хочет лежать среди звезд, потому что сама чувствует себя звездой», — объяснил он.
В итоге Солнцев приобрел два места на сельском кладбище в Брянской области рядом с лесом и рекой. Он отметил, что там же планирует похоронить свою подругу Лидию.
Также актер рассказал, что сейчас они с Терешкович живут в деревне, и обвинил супругу в злоупотреблении алкоголем.
«Если она подохнет, я горевать не буду точно. Я уже так с ней измучился! <…> И бросить жалко: понимаю, что без меня еще быстрее загнется», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», отношениям 38-летнего Солнцева и 64-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Женщину называли миллионершей, живущей в роскошном особняке.
Однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали, что Терешкович на самом деле — актриса массовки. Телеканал показал отрывок из передачи «По делам несовершеннолетних», в которой Терешкович играла «бабулю-убийцу».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Алла Пугачева , НТВ
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