«Как у Пугачевой»: Солнцев купил жене место на кладбище

«Почему у Пугачевой есть склеп семейный, а у меня нет? — заявила мне Катя. — Чем я хуже Примадонны? Меня тоже знает каждая собака в России». Что сказать: крыша поехала у нее, раз сравнивает себя с великой Аллой Борисовной!» — отметил Солнцев.

По его словам, Терешкович хотела быть похоронена на Троекуровском кладбище рядом с певицей Юлией Началовой или рядом с семейным захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк , но у него не хватило на это денег: из-за коронавируса актер стал зарабатывать меньше.

«Она хочет лежать среди звезд, потому что сама чувствует себя звездой», — объяснил он.

В итоге Солнцев приобрел два места на сельском кладбище в Брянской области рядом с лесом и рекой. Он отметил, что там же планирует похоронить свою подругу Лидию.

Также актер рассказал, что сейчас они с Терешкович живут в деревне, и обвинил супругу в злоупотреблении алкоголем.

«Если она подохнет, я горевать не буду точно. Я уже так с ней измучился! <…> И бросить жалко: понимаю, что без меня еще быстрее загнется», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», отношениям 38-летнего Солнцева и 64-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым ». Женщину называли миллионершей, живущей в роскошном особняке.