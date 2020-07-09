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Возлюбленный Татьяны Арнтгольц рассказал о предстоящей свадьбе 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Возлюбленный Арнтгольц рассказал о предстоящей свадьбе
Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial/
Актер Марк Богатырев сообщил, что совсем скоро они с Татьяной Арнтгольц станут мужем и женой. Он не назвал точной даты планируемой свадьбы, но сказал, что уже вовсю готовится к торжеству.
По словам звезды сериала «Кухня» фанаты могут ждать сообщения о предстоящей свадьбе в самое ближайшее время.
— Это произойдет совсем скоро, — заявил Богатырев.
Других подробностей предстоящей свадьбы он не раскрыл, сообщает издание «7дней».
Арнтгольц же отказывается обсуждать с прессой свою личную жизнь, поэтому не дала комментарий о подготовке к празднику.
Информация о том, что влюбленные решили пожениться, подтвердилась в марте 2020 года. Тогда артист признался, что принял важное решение — он хочет сделать своей женой актрису.
Напомним, что Богатырев ранее не был женат, но был помолвлен. Известно, что в 2015 году он планировал повести под венец свою избранницу по имени Надежда, но впоследствии передумал. Отношения с Арнтгольц у него начались на съемках сериала «Наживка для ангела». Первое время влюбленные скрывали свой роман от публики. О том, что звезды вместе стало известно в декабре 2018 года. Тогда актриса впервые вышла в свет с новым возлюбленным. А уже через полгода после этого она представила избранника своим родителям.
Первым мужем Арнтгольц был Иван Жидков. В браке с ним она родила дочку Машу.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Арнтгольц , Иван Жидков , Марк Богатырев
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