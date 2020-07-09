Возлюбленный Арнтгольц рассказал о предстоящей свадьбе

Актер Марк Богатырев сообщил, что совсем скоро они с Татьяной Арнтгольц станут мужем и женой. Он не назвал точной даты планируемой свадьбы, но сказал, что уже вовсю готовится к торжеству.

По словам звезды сериала «Кухня» фанаты могут ждать сообщения о предстоящей свадьбе в самое ближайшее время.

— Это произойдет совсем скоро, — заявил Богатырев.

Других подробностей предстоящей свадьбы он не раскрыл, сообщает издание «7дней».

Арнтгольц же отказывается обсуждать с прессой свою личную жизнь, поэтому не дала комментарий о подготовке к празднику.

Информация о том, что влюбленные решили пожениться, подтвердилась в марте 2020 года. Тогда артист признался, что принял важное решение — он хочет сделать своей женой актрису.

Напомним, что Богатырев ранее не был женат, но был помолвлен. Известно, что в 2015 году он планировал повести под венец свою избранницу по имени Надежда, но впоследствии передумал. Отношения с Арнтгольц у него начались на съемках сериала «Наживка для ангела». Первое время влюбленные скрывали свой роман от публики. О том, что звезды вместе стало известно в декабре 2018 года. Тогда актриса впервые вышла в свет с новым возлюбленным. А уже через полгода после этого она представила избранника своим родителям.