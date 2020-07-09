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Адвокат Петросяна предсказал длительность раздела имущества со Степаненко 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Адвокат Петросяна предсказал срок тяжбы со Степаненко
Фото: ТАСС
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал, что спор артиста с Еленой Степаненко об имуществе после развода может растянуться на несколько лет.
За годы совместной жизни Петросян и Степаненко стали обладателями большой коллекции картин, антиквариата, 12 квартир и дома-музея общей стоимостью примерно в 1,5 млрд руб. "Большое количество книг, разных предметов искусства (фарфор и т. п.) прежде чем разделить, нужно оценить. Этим и занимаются эксперты, которых назначил суд. Поэтому все затягивается. Плюс пандемия", — цитирует Жорина vokrug.tv. Сроки рассмотрения он называет разумными.
Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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