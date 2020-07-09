Лобачева высказалась о романе Авербуха с «папиной дочкой»

Бывшая жена Ильи Авербуха заявила, что у фигуриста «было много женщин-однодневок». И если у него наконец сложатся отношения, она будет только рада.

Заинтересовавший общественность роман 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой продолжает обрастать подробностями и мнениями различных сторон. Журналисты «МК» дозвонились до бывшей супруги и партнерши фигуриста по выступлениям на льду Ирины Лобачевой . Она новости о романе только обрадовалась.

У Илюхи было много женщин-однодневнок, но если в этот раз что-то серьёзное завяжется, я только порадуюсь за них, — заявила спортсменка.

Ирина Лобачева состояла в отношениях с Ильей Авербухом более 20 лет, из них 12 — в официально зарегистрированном браке. В 2007 году пара развелась. Сейчас их единственному сыну Мартину 17 лет, он живет с отцом.

О том, что Илья Авербух встречается с Елизаветой Арзамасовой, стало известно на этой неделе. Фотографы одно из изданий сняли их держащимися за руки на веранде кафе. Авербух позднее подтвердил их роман, но предпочел не давать комментарии. Зато его отец рассказал журналистам, что потенциальная невестка ему очень симпатична. Он одобрил выбор сына.