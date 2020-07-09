Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая жена Авербуха обсудила новую девушку экс-супруга 

Павел Тиунов и ещё 13 26 минут назад
Лобачева высказалась о романе Авербуха с «папиной дочкой»
Фото: globallookpress.com
Экс-супруга фигуриста Ильи Авербуха Ирина Лобачева в интервью «Московскому комсомольцу» заявила, что бывшему мужу необходимы отношения с «нормальной девушкой». Она также подчеркнула, что в прошлом у спортсмена было много мимолетных связей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что 46-летний Илья Авербух завел отношения с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой.
Авербух рассказал об отношениях с Арзамасовой
Бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева, комментируя новость, заявила, что экс-супругу давно пора устраивать личную жизнь. При этом она заявила, что неизвестно, к чему приведут новые отношения спортсмена.
«Я знаю, что у Илюхи было много женщин, ну таких, однодневнок. Но если в этот раз что-то серьёзное завяжется, я только порадуюсь за них», — отметила Лобачева.
При этом экс-супруга Авербуха подчеркнула, что не исключает, что новый роман спортсмена пришелся не по душе их общему 17-летнему сыну, который живет вместе с отцом.
«Ну а, может, и рад. Кто знает?» — заявила Лобачева.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырх детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырх детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение