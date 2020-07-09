Лобачева высказалась о романе Авербуха с «папиной дочкой»

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что 46-летний Илья Авербух завел отношения с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой.

Бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева, комментируя новость, заявила, что экс-супругу давно пора устраивать личную жизнь. При этом она заявила, что неизвестно, к чему приведут новые отношения спортсмена.

«Я знаю, что у Илюхи было много женщин, ну таких, однодневнок. Но если в этот раз что-то серьёзное завяжется, я только порадуюсь за них», — отметила Лобачева.

При этом экс-супруга Авербуха подчеркнула, что не исключает, что новый роман спортсмена пришелся не по душе их общему 17-летнему сыну, который живет вместе с отцом.