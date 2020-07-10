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«Дивеевское дело» Джигурды рассмотрят в Москве 

Newsroom24 и ещё 32 2 часа назад
«Дивеевское дело» Джигурды рассмотрят в Москве
Фото: РИА Новости
Актер и шоумен Никита Джигурда и его спутники попросили рассмотреть в Москве административное дело о нарушении коронавирусного карантина в Дивееве. Об этом Newsroom24 сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По наводке Анастасии Волочковой, ранее пробравшейся в подкарантинное село, Никита Джигурда также решил совершить визит в Дивеево. Об этом шоумен сообщил в своем Instagram. Он был замечен на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. На место прибыли сотрудники полиции.
На опубликованном видео Никита Джигурда эмоционально доказывает свою правоту, апеллируя к Основному закону страны и своему праву свободного перемещения по России. «Слово губернатора нарушает 56-ю статью Конституции, ибо при чрезвычайном положении людей ограничивают, но выплачивают им компенсацию за то, что они не могут работать, за то, что они должны быть самоизолированы, — объяснял Никита Джигурда дивеевской полиции. — Губернатор будет снят с должности!".
Никиту Джигурду и журналистку Оксану Шкода задержали в Дивееве и составили административные протоколы.
»Суд в Нижегородской области постановил направить административный материал в отношении Джигурды по месту жительства. Определением Дивеевского районного суда административные материалы направлены в Москву», — сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Напомним, карантин в селе Дивеево продлен на неопределенный срок. При этом карантин в Серафимо-Дивеевском женском монастыре был снят 10 июня, но запрет въезда на территорию самого Дивеева все еще действует. Вход в местные храмы доступен только местным жителям.
Ранее сообщалось, что нашествие звезд не помогло Дивееву снять карантин. Фото: аккаунт Оксаны Шкода в соцсетях.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Москва
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