Брухунова ответила на вопрос о ребенке от Петросяна 

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прямого эфира в Instagram ответила на вопрос о ребенке от 74-летнего артиста.
Одна из поклонниц поинтересовалась, сколько месяцев исполнилось малышу, который, предположительно, родился в этом году.
"Это дело личное, никого не касается", — цитирует Брухунову сайт kp.ru.
Интересовавшуюся ее личной жизнью подписчицу социальной сети Брухунова заблокировала и пожаловалась на преследования и угрозы.
"Ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!" — призналась она.
Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.