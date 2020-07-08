Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брухунова ответила на вопрос о ребенке от Петросяна 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Брухунова ответила на вопрос о ребенке от Петросяна
Фото: Instagram
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прямого эфира в Instagram ответила на вопрос о ребенке от 74-летнего артиста.
Одна из поклонниц поинтересовалась, сколько месяцев исполнилось малышу, который, предположительно, родился в этом году.
"Это дело личное, никого не касается", — цитирует Брухунову сайт kp.ru.
Интересовавшуюся ее личной жизнью подписчицу социальной сети Брухунова заблокировала и пожаловалась на преследования и угрозы.
"Ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!" — призналась она.
Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Газета.Ru: последние новости
Нагиеву приписали тайную дочь Нагиеву приписали тайную дочь Фадеев посмеялся над советующей ему "перестать жрать" фанаткой Фадеев посмеялся над советующей ему "перестать жрать" фанаткой Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Другое , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Раскрыты доходы умершего художника Заграевского
Раскрыты доходы умершего художника Заграевского
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Объяснен отказ Ефремова признать вину в ДТП
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
01:49
Фонтан кипятка в российском городе пробил жилой дом
Происшествия
Россиянам назвали сроки открытия границ
00:17
Россиянам назвали сроки открытия границ
Общество
Власти простят штрафы россиянам
00:19
Власти простят штрафы россиянам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение