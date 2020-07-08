Брухунова ответила на вопрос о ребенке от Петросяна 

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Одна из поклонниц поинтересовалась, сколько месяцев исполнилось малышу, который, предположительно, родился в этом году.

"Это дело личное, никого не касается", — цитирует Брухунову сайт kp.ru.

Интересовавшуюся ее личной жизнью подписчицу социальной сети Брухунова заблокировала и пожаловалась на преследования и угрозы.

"Ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!" — призналась она.