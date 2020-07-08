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Джигурду задержала полиция 

Павел Тиунов 10 минут назад
Никита Джигурда был задержан за «незаконное проникновение» в село Дивеево Нижегородской области, которое было изолировано в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявила корреспондент издания «Аргументы и факты» Оксана Шкода.
Журналистка подчеркнула, что после того, как она вместе с Джигурдой посетила Дивеевский монастырь на территорию религиозного учреждения приехал наряд полиции. Правоохранители провели проверку «по факту прохождения блокпостов в мирном городе в мирное время».
«Согласно 51й статьи Конституции мы отказываемся давать пояснения. Едем в прокуратуру», — написала Шкода (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», дивеевские полицейские составили протокол на балерину Анастасию Волочкову, которая посетила местный монастырь, таким образом нарушив «законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В общении с правоохранителями танцовщица пообещала «урегулировать ситуацию своим именем».
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Шоу-бизнес , Видео , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова , Генпрокуратура РФ , Нижегородская Область
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