Джигурду задержала полиция 

Никита Джигурда был задержан за «незаконное проникновение» в село Дивеево Нижегородской области , которое было изолировано в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявила корреспондент издания «Аргументы и факты» Оксана Шкода.

Журналистка подчеркнула, что после того, как она вместе с Джигурдой посетила Дивеевский монастырь на территорию религиозного учреждения приехал наряд полиции. Правоохранители провели проверку «по факту прохождения блокпостов в мирном городе в мирное время».

«Согласно 51й статьи Конституции мы отказываемся давать пояснения. Едем в прокуратуру», — написала Шкода (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).