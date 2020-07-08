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Шансов спасти Алибасова практически нет 

Александр Котлеткин 1 час назад
Сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал журналистам о состоянии отца. «Пятым каналом».
Как сообщает «Пятый канал», Алибасов находился при смерти, однако в наркологической клинике его удалось спасти. После второй госпитализации в главной наркологической больнице в Москве продюсеру поставили диагноз корсаковский психоз. Это расстройство регистрируют у больных хроническим алкоголизмом, сочетающееся с полиневритом и характеризующееся грубыми нарушениями памяти.
Кроме того, врачи нашли у Алибасова необратимые нарушения коры головного мозга. По словам его сына, шансы на выздоровление артиста около 2 процентов.
Как сообщает Lenta.ru, в конце июня Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.
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Шоу-бизнес , Фото , Бари Алибасов , Москва
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