Собчак заподозрили в госизмене

По словам Малинковича, его партия обычно сопереживает задержанным на любых публичных политических акциях за права граждан, однако действия Собчак выглядят «очень странно и подозрительно».

«Активность Собчак в том случае, если Сафронов действительно виновен в шпионаже, может свидетельствовать о выполнении ей чьего-то задания», — приводит слова Малинковича пресс-служба партии.

Малинкович выразил уверенность, что обвинение в сторону Сафронова в госизмене не может быть политическим заказом, так как для дела о шпионаже нужна безусловная доказательная база. Он предположил, что Собчак могла иметь отношение к той деятельности, в которой подозревают советника главы Роскосмоса, отметив, что речь может идти об агентурной группе.

«Мы просим контрразведку ФСБ в связи с подозрительными действиями Собчак взять светскую львицу в разработку, изучить ее связи и контакты с самого детства, проверить сколько раз она была в Чехии, и что там делала, владеет ли она чешским языком. Проверить стоит и мужей Собчак», — сказал Малинкович.

Бывший журналист Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в госизмене. При этом бывшие коллеги назвали эти обвинения абсурдными, а адвокат Сафронова уже заявил, что у следствия нет доказательств, передает агентство Nation News. На защиту советника глав Роскосмоса встали многие российские журналисты, которые вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке.