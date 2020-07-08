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Собчак просят проверить на связь с зарубежной разведкой 

Ura.Ru 15 минут назад
Собчак заподозрили в госизмене
Фото: РИА Новости
Партия «Коммунисты России» требует проверить телеведущую, журналистку Ксению Собчак на связь с иностранной разведкой. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович увидел связь между задержанием советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, и задержанием Собчак, которая вышла на одиночный пикет в его поддержку к зданию ФСБ на Лубянке.
Собчак задержала полиция
По словам Малинковича, его партия обычно сопереживает задержанным на любых публичных политических акциях за права граждан, однако действия Собчак выглядят «очень странно и подозрительно».
«Активность Собчак в том случае, если Сафронов действительно виновен в шпионаже, может свидетельствовать о выполнении ей чьего-то задания», — приводит слова Малинковича пресс-служба партии.
Малинкович выразил уверенность, что обвинение в сторону Сафронова в госизмене не может быть политическим заказом, так как для дела о шпионаже нужна безусловная доказательная база. Он предположил, что Собчак могла иметь отношение к той деятельности, в которой подозревают советника главы Роскосмоса, отметив, что речь может идти об агентурной группе.
«Мы просим контрразведку ФСБ в связи с подозрительными действиями Собчак взять светскую львицу в разработку, изучить ее связи и контакты с самого детства, проверить сколько раз она была в Чехии, и что там делала, владеет ли она чешским языком. Проверить стоит и мужей Собчак», — сказал Малинкович.
Бывший журналист Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в госизмене. При этом бывшие коллеги назвали эти обвинения абсурдными, а адвокат Сафронова уже заявил, что у следствия нет доказательств, передает агентство Nation News. На защиту советника глав Роскосмоса встали многие российские журналисты, которые вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Иван Сафронов , Ксения Собчак , Сергей Малинкович , ФСБ , Роскосмос
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