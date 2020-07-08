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«Жанна снится часто»: отец Фриске признался, что до конца не осознает ее смерть 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Прошло 5 лет с того дня, как не стало Жанны Фриске. Певица страдала онкологией — у нее диагностировали рак мозга вскоре после рождения первенца Платона от отношений с телеведущим Дмитрием Шепелевым. 8 июля звезде исполнилось бы 46 лет. И в этот день родные, близкие и друзья Жанны вспоминают о ней с нескрываемой тоской.
Шепелев проигнорировал годовщину смерти Фриске
Отец певицы Владимир Фриске в интервью порталу Teleprogramma.pro признался, что боль утраты до сих пор ощущает невероятно остро.
«Мне кажется, что она становится еще больше. Чем больше я не вижу Жанну, тем больше тоскую по ней. И внука нет рядом… Тоска и боль. Жанна мне снится часто. И чем дальше, тем больше я вижу сны» — рассказал безутешный отец.
Владимир Борисович добавил, раньше не осознавал до конца, что дочери больше нет. Тяжелую ситуацию усугубляет факт, что несколько лет он не видел внука Платона — Дмитрий Шепелев не дает видеться сыну с дедушкой. А между тем, мальчику уже 7 лет, и будущей осенью наследник Фриске и Шепелева идет в первый класс.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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