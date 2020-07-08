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Почему Телегин хочет разделить имущество с Пелагеей без лишних свидетелей 

Teleprogramma.pro и ещё 5 1 час назад
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Фото: globallookpress.com
9 июля состоится новое судебное заседание по разделу имущества разводящихся певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Печально, что такие процессы происходят сразу после Дня семьи, любви и верности.
Накануне продолжения разбирательства адвокаты Пелагеи рассказали изданию «СтарХит» некоторые подробности дела. По их информации, спортсмен требует разделить между бывшими супругами совместно нажитое имущество, в том числе дом в ипотеке за 54 миллиона рублей и квартиру, в которой сейчас проживают певица с 3-летней дочерью Таисией. Вторая жилплощадь при этом была приобретена на деньги матери певицы. Телегин настаивает, чтобы процесс был закрытым. Юристы считают, что это неспроста, так как у него было имущество, нажитое во время счастливого брака.
В частности, у хоккеиста была оформленная на него квартира за 30 миллионов рублей в центре Москвы. Он ее продал, но, когда супруга предложила пустить вырученные деньги на погашение ипотеки, мужчина использовал эти средства по своему усмотрению.
Еще в распоряжении Телегина остался автомобиль Bentley стоимостью в 16 миллионов рублей. Чтобы его приобрести, супруги в свое время продали Mercedes Пелагеи и добавили недостающую сумму из семейного бюджета. По информации издания, сейчас за рулем этой машины ездит новая возлюбленная хоккеиста — Мария Гончар.
Адвокаты певицы считают, что солидная часть семейного имущества, которое хочет разделить спортсмен, была умышленно сокрыта им, чтобы как раз не делить ее с бывшей женой. Юристы собираются настаивать на том, что раздел проходил по правилам семейного кодекса, а не по предложенному Телегиным варианту. Кроме того, они собираются добиться того, чтобы квартира, подаренной матерью Пелагеи, осталась во владении артистки.
Сторона певицы отмечает, что женщина лишь хотела оформить развод и положенные в этом случае алименты, и, если бы мужчина не подал иск на раздел имущества, дело бы закончилось довольно быстро.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Гончар , Иван Телегин , StarHit
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