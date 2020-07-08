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Кушанашвили — Собчак: Легла в гроб — там и оставайся! 

ИД «Собеседник» 22 минуты назад
Собчак посоветовали «оставаться в гробу»
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в последнее время все чаще и чаще оказывается участницей скандальных ситуаций. Этим летом она уже лишилась многомиллионных рекламных контрактов из-за грубой шутки над Стасом Костюшкиным, легла в гроб на съемках своей программы и… сломала нос. А недавно и вовсе на Собчак напали в женском монастыре. Что по поводу всех этих перипетий в жизни Собчак думает ее коллега Отар Кушанашвили, выяснила наш корреспондент.
В Среднеуральский женский монастырь Ксения отправилась, чтобы снять фильм о схиигумене Сергии (Николае Романове). Однако радушного приема в монастыре журналистке не оказали. Сторонники Николая Романова стали выпроваживать Собчак и ее съемочную группу всеми способами. В итоге была разбита дорогостоящая камера, оператор Ксении Сергей Ерженков остался со сломанной рукой, а саму Собчак повалили на землю. А после «здоровенные бугаи» забрали и записи момента избиения.
По мнению Отара Кушанашвили, Ксения на самом деле только рада тем скандалам, которые происходят в ее жизни, и поэтому уж сильно переживать за Собчак совершенно не стоит.
— Жанр задорного идиотизма изобрел я, но надо отдать должное Ксении Собчак: она смотрится в нем куда органичнее, — утверждает 50-летний Отар. — Если ей нужен рейтинг, она готова быть Геростратом (житель древнегреческого города Эфеса, который сжег храм Артемиды в 356 году до н.э. — Авт.) и Ксантиппой (жена греческого философа Сократа, имя которой стало нарицательным для сварливых и дурных жен. — Авт.) в одном лице, причем на челе ейном в этот момент высокого борения за рейтинги светится фраза: «Я всегда счастлива, но никогда не бываю удовлетворена!» Но идиоты везде одного племени, и когда девушка с таким гуттаперчевым реноме, как у Ксении Анатольевны, едет к очевидно ополоумевшим людям, странно было бы ожидать звонкого застолья и сусальных печек-лавочек. У тех — ущербное самолюбие и беда с доверием, у этой — столько же знаний об эмпатии, сколько об анатомии пингвинов. Это не диспозиция «коса на камень», это лютая ненависть в чистом виде. Собчак тоже умеет притворяться инфернальной, но против околорелигиозных фанатиков она — кутаисское «Торпедо» против «Барселоны».
Кушанашвили также припомнил и то, как перед инцидентом в храме Собчак активно рассказывала, как неудачно упала, сломав себе нос. Отар мало верит в саму версию падения и думает, что скорее всего Ксении просто кто-то зарядил в лицо.
— Тут другое занятно: не сам факт, что Ксении Анатольевне дали по сопатке, а то, что она даже этот инцидент обставляет так, что небу делается жарко, — продолжает наш собеседник. — Все с упоением обсуждают ее разбитое личико, а она с тройным упоением наблюдает этот базар. К сожалению, для Собчак мир лишен безупречной простоты классического силлогизма (логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье. — Авт.): платок не делает тебя набожной, легла в гроб — там и оставайся, рассуждай оттуда, из гроба, о постмодернизме. Я когда-то и сам был блаженненьким, да и бываю, и знаю это ощущение: ты словно привстаешь на цыпочки и как будто превосходишь собственный рост. Махну рукой на приличия и, наученный горьким эмпирическим опытом, поделюсь опасением: такие истории с профитом в виде лайков и, следственно, дензнаков ВСЕГДА плохо кончаются. Таких, как Ксения Собчак, ЧП, а тем более какой-то там Отарик, не вразумляют. Как только намечается содом, к ней будто подключают электричество. Что для меня срам, для нее — по Наташе Ростовой, «что-то другое, высшее». Она еще не раз «упадет неудачно» и, конечно, заработает на этом, по пути ставя двойки миру и нам.
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Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Отар Кушанашвили , Николай Романов , Сергей Ерженков , Ксения Собчак
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