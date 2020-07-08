Собчак посоветовали «оставаться в гробу»

Ксения Собчак в последнее время все чаще и чаще оказывается участницей скандальных ситуаций. Этим летом она уже лишилась многомиллионных рекламных контрактов из-за грубой шутки над Стасом Костюшкиным , легла в гроб на съемках своей программы и… сломала нос. А недавно и вовсе на Собчак напали в женском монастыре. Что по поводу всех этих перипетий в жизни Собчак думает ее коллега Отар Кушанашвили , выяснила наш корреспондент.

В Среднеуральский женский монастырь Ксения отправилась, чтобы снять фильм о схиигумене Сергии ( Николае Романове ). Однако радушного приема в монастыре журналистке не оказали. Сторонники Николая Романова стали выпроваживать Собчак и ее съемочную группу всеми способами. В итоге была разбита дорогостоящая камера, оператор Ксении Сергей Ерженков остался со сломанной рукой, а саму Собчак повалили на землю. А после «здоровенные бугаи» забрали и записи момента избиения.

По мнению Отара Кушанашвили, Ксения на самом деле только рада тем скандалам, которые происходят в ее жизни, и поэтому уж сильно переживать за Собчак совершенно не стоит.

— Жанр задорного идиотизма изобрел я, но надо отдать должное Ксении Собчак: она смотрится в нем куда органичнее, — утверждает 50-летний Отар. — Если ей нужен рейтинг, она готова быть Геростратом (житель древнегреческого города Эфеса, который сжег храм Артемиды в 356 году до н.э. — Авт.) и Ксантиппой (жена греческого философа Сократа, имя которой стало нарицательным для сварливых и дурных жен. — Авт.) в одном лице, причем на челе ейном в этот момент высокого борения за рейтинги светится фраза: «Я всегда счастлива, но никогда не бываю удовлетворена!» Но идиоты везде одного племени, и когда девушка с таким гуттаперчевым реноме, как у Ксении Анатольевны, едет к очевидно ополоумевшим людям, странно было бы ожидать звонкого застолья и сусальных печек-лавочек. У тех — ущербное самолюбие и беда с доверием, у этой — столько же знаний об эмпатии, сколько об анатомии пингвинов. Это не диспозиция «коса на камень», это лютая ненависть в чистом виде. Собчак тоже умеет притворяться инфернальной, но против околорелигиозных фанатиков она — кутаисское «Торпедо» против «Барселоны».

Кушанашвили также припомнил и то, как перед инцидентом в храме Собчак активно рассказывала, как неудачно упала, сломав себе нос. Отар мало верит в саму версию падения и думает, что скорее всего Ксении просто кто-то зарядил в лицо.