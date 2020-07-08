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Мина в кровати: названа причина развода Джонни Деппа с женой 

Павел Тиунов и ещё 4 25 минут назад
Голливудский актер Джонни Депп решил развестись с женой актрисой Эмбер Хёрд после того, как обнаружил в супружеском ложе человеческие фекалии, сообщает издание Mirror. Артист отметил, что поначалу супруга пыталась свалить вину на маленькую собачку — йоркширского терьера.
Громкое заявление прозвучало на заседании по иску Деппа к изданию The Sun, журналисты которого обвинили артиста в избиении Хёрд. Адвокаты артиста напомнили, что отношения пары окончательно разладились весной 2016 года, когда актер после вечеринки, устроенной супругой, нашел в постели испражнения. По словам Деппа, актриса поначалу уверяла, что кровать с туалетом спутала их маленькая собачка.
« (Позже) госпожа Херд призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставление фекалий в постели было «просто безобидной шалостью», тем самым фактически признавая свою ответственность за это», — приводит издание слова актера.
Адвокаты актеры подчеркнули, что именно этот инцидент подтолкнул Деппа к решению развестись с супругой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фотографии, которые якобы доказывают, что Эмбер Хёрд, будучи замужем за Джонни Деппом изменяла ему с предпринимателем Илоном Маском. Обнимающуюся пару запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в жилом комплексе, где располагается квартира голливудского актера.
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Шоу-бизнес , Видео , Джонни Депп , Кевин Мерфи , Илон Маск
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