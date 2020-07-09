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Маркони объяснил скандальный комментарий о разводе Харламова и Асмус 

Павел Тиунов и ещё 5 26 минут назад
Маркони объяснился после слов о разводе Харламова и Асмус
Фото: PEOPLETALK TV / YouTube
Ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони в эфире YouTube-канала Peopletalk заявил, что его слова о том, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус был розыгрышем, были вырваны журналистами из контекста. Он отметил, что сотрудники СМИ не уловили в его высказывании иронии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты растиражировали заявление Маркони о том, что новости о разводе Харламова и Асмус являются частью программы Cmment Out.
Ведущий пояснил, что действительно общался на эту тему с журналистом. Изначально под постом Асмус о расставании с мужем появился комментарий от подписчика: мол, актриса скорее всего стала участницей скандального шоу. Маркони уверяет, что решил сыронизировать, но собеседник неправильно его понял.
«Это всего лишь развод», — отметил Маркони.
Он также добавил, что программа Comment Out, в рамках которой участники иногда вынуждены писать под постами известных личностей провокационные комментарии, «проникла в новостную повестку». В связи с этим возникло «недоверие ко всему».
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Владимир Маркони
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