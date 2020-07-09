Маркони объяснился после слов о разводе Харламова и Асмус

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты растиражировали заявление Маркони о том, что новости о разводе Харламова и Асмус являются частью программы Cmment Out.

Ведущий пояснил, что действительно общался на эту тему с журналистом. Изначально под постом Асмус о расставании с мужем появился комментарий от подписчика: мол, актриса скорее всего стала участницей скандального шоу. Маркони уверяет, что решил сыронизировать, но собеседник неправильно его понял.

«Это всего лишь развод», — отметил Маркони.

Он также добавил, что программа Comment Out, в рамках которой участники иногда вынуждены писать под постами известных личностей провокационные комментарии, «проникла в новостную повестку». В связи с этим возникло «недоверие ко всему».