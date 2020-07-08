Нагиев скрывал тайную дочь

В 1986-2010 годах, как сообщал «Рамблер», Нагиев был женат на журналистке Алисе Шер . В 1989-м у них родился сын Кирилл. О том, что актер был женат и имеет сына, стало известно лишь после его развода.

«Наличие жены в Диминой жизни тщательно скрывалось под покровом тайны», — писала Шер в автобиографии.

В конце 1990-х, как рассказал «Комсомольской правде» осведомленный собеседник, Нагиев ушел от Шер к журналистке Наталии Коваленко. В начале 2000-х годов она стала его тайной женой и является ею до сих пор. Коваленко живет в Ленинградской области и воспитывает сына от Нагиева — 11-летнего Марка.

Несколько лет назад средства массовой информации сообщили, что Нагиев может встречаться с некой Анной Спектор. Сегодня его друг подтвердил, что она существует. Они встречаются примерно 15 лет. Спектор — 45 лет. Она живет в коттеджном поселке Княжье озеро под Москвой и воспитывает дочь от Нагиева — восьмилетнюю Миру.