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У Нагиева обнаружена тайная дочь 

Артём Кульша и ещё 13 6 минут назад
Нагиев скрывал тайную дочь
Фото: Instagram
У актера Дмитрия Нагиева есть тайная дочь. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
В 1986-2010 годах, как сообщал «Рамблер», Нагиев был женат на журналистке Алисе Шер. В 1989-м у них родился сын Кирилл. О том, что актер был женат и имеет сына, стало известно лишь после его развода.
«Наличие жены в Диминой жизни тщательно скрывалось под покровом тайны», — писала Шер в автобиографии.
В конце 1990-х, как рассказал «Комсомольской правде» осведомленный собеседник, Нагиев ушел от Шер к журналистке Наталии Коваленко. В начале 2000-х годов она стала его тайной женой и является ею до сих пор. Коваленко живет в Ленинградской области и воспитывает сына от Нагиева — 11-летнего Марка.
Несколько лет назад средства массовой информации сообщили, что Нагиев может встречаться с некой Анной Спектор. Сегодня его друг подтвердил, что она существует. Они встречаются примерно 15 лет. Спектор — 45 лет. Она живет в коттеджном поселке Княжье озеро под Москвой и воспитывает дочь от Нагиева — восьмилетнюю Миру.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Алиса Шер , Комсомольская правда
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