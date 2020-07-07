У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус 

У сооснователя рок-группы «Чайф» Владимира Бегунова выявили коронавирус. Об этом музыкант написал в Facebook.

«Поражено 10% лёгких», — сообщил Бегунов и добавил, что болезнь протекает тяжело.

По мнению рок-музыканта, система здравоохранения в Свердловской области оказалась не готова к пандемии COVID-19. Однако медики работают на пределе своих возможностей, подчеркнул Бегунов.