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У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус 

ИА Regnum 1 час назад
У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус
Фото: РИА Новости
У сооснователя рок-группы «Чайф» Владимира Бегунова выявили коронавирус. Об этом музыкант написал в Facebook.
«Поражено 10% лёгких», — сообщил Бегунов и добавил, что болезнь протекает тяжело.
По мнению рок-музыканта, система здравоохранения в Свердловской области оказалась не готова к пандемии COVID-19. Однако медики работают на пределе своих возможностей, подчеркнул Бегунов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у родственников вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Чиновник ушёл на карантин.
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Шоу-бизнес , Сергей Бидонько , Владимир Бегунов
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