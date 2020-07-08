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«Очень тяжело»: гитарист «Чайфа» заболел коронавирусом 

Алиса Селезнёва и ещё 14 55 минут назад
У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус
Фото: РИА Новости
Гитарист, один из основателей рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов обратился к поклонникам, заявив, что у него обнаружен коронавирус. Видеообращение размещено в аккаунте группы в Facebook.
«К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, поставлена пневмония», — рассказал музыкант.
Он отметил, что болезнь протекает «очень тяжело и очень резко», однако, благодаря вовремя начатому лечению, поражение легких не так велико, как могло бы быть, и составляет всего 10%.
Владимир Бегунов призвал поклонников не верить тем, кто говорит, что коронавируса не существует, и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Музыкант также рассказал, что из-за его болезни была приостановлена работа над новым альбомом и клипом группы. При этом у остальных участников «Чайфа» коронавирус не обнаружен, заверил он.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 562, до 700 792 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России вылечились 472 511 пациентов, 10 667 человек скончались.
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Шоу-бизнес , Коронавирус , Владимир Бегунов
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