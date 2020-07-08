Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чехова взорвала сеть фото в купальнике 

Артём Кульша и ещё 3 1 час назад
Чехова взорвала сеть фото в купальнике
Фото: Instagram
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в инстаграме свою фотографию в купальнике и была расхвалена за это подписчиками.
На днях, как сообщал «Рамблер», Чехова рассказала, что приехала в Сочи по кое-каким делам и побывала на ферме «Экзархо».
«Козы вызвали на повторное кормление», — пошутила она в подписи к снимкам, на которых кормит коз и обнимает их.
Вчера телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлена в закрытом купальнике с бокалом в руках на пляже кафе «Дельмар» (Delmar) в Сочи. В подписи к нему она сообщила, что день, проведенный в «Дельмаре», не может пройти зря.
«Вот это фигура!» — оценил фото один из комментаторов.
Другой назвал красивым вообще все в Чеховой. Другие назвали ее шикарной, прекрасной, милой, сексуальной, обалденной, статной, сочной, аппетитной, потрясающей, восхитительной, богиней, идеалом и стандартом.
В мае Чехова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что семья, любовь и человеческие отношения — самое важное, это не продается и есть надежда, что люди наконец научатся слышать и понимать друг друга.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
Раскрыты подробности разбирательства Телегина и Пелагеи
На Украине заявили о вторжении России с востока
На Украине заявили о вторжении России с востока
В Белграде протестующие штурмуют парламент
В Белграде протестующие штурмуют парламент
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение