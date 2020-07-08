Чехова взорвала сеть фото в купальнике 

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в инстаграме свою фотографию в купальнике и была расхвалена за это подписчиками.

На днях, как сообщал «Рамблер», Чехова рассказала, что приехала в Сочи по кое-каким делам и побывала на ферме «Экзархо».

«Козы вызвали на повторное кормление», — пошутила она в подписи к снимкам, на которых кормит коз и обнимает их.

Вчера телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлена в закрытом купальнике с бокалом в руках на пляже кафе «Дельмар» (Delmar) в Сочи. В подписи к нему она сообщила, что день, проведенный в «Дельмаре», не может пройти зря.

«Вот это фигура!» — оценил фото один из комментаторов.

Другой назвал красивым вообще все в Чеховой. Другие назвали ее шикарной, прекрасной, милой, сексуальной, обалденной, статной, сочной, аппетитной, потрясающей, восхитительной, богиней, идеалом и стандартом.

В мае Чехова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что семья, любовь и человеческие отношения — самое важное, это не продается и есть надежда, что люди наконец научатся слышать и понимать друг друга.