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«Прокачаны. Видно же»: Соловьев поспорил с Боней о «складочках» 

Павел Тиунов 11 минут назад
Соловьев поспорил с Боней о «складочках»
Фото: @victoriabonya
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире YouTube-проекта «Соловьев LIVE» уличил бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню в проведении косметологических процедур. В ответ телезвезда высмеяла журналиста за его второй подбородок.
Соловьев общался с Боней посредством видеосвязи. Телеведущий решил обсудить с девушкой ее недавние заявления о том, что пандемия коронавируса напрямую связана с намерением чипировать население земли, а также с влиянием излучения 5G. В процессе разговора собеседники начали обсуждать внешность друг друга: в частности, Соловьев заявил, что Боня с большой долей вероятности является частой посетительницей косметологических кабинетов.
«Складочки-то обколоты. Прокачаны. Видно же», — отметил телеведущий.
В ответ экс-звезда «Дома-2» пристыдила Соловьева, заявив, что не сделала ни одной операции.
«Как вам не стыдно говорить про какие-то складочки. Это моя мимика. У меня нет никаких ботоксов, вы выглядите жалко и смешно», — подчеркнула Боня.
Она также отметила, что у Соловьева очень неприглядно выглядит второй подбородок. Боня посоветовала телеведущему записаться на её курсы и пообещала привести лицо журналиста в порядок всего за одну неделю.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня , Владимир Соловьев
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