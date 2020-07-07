Соловьев поспорил с Боней о «складочках»

Соловьев общался с Боней посредством видеосвязи. Телеведущий решил обсудить с девушкой ее недавние заявления о том, что пандемия коронавируса напрямую связана с намерением чипировать население земли, а также с влиянием излучения 5G. В процессе разговора собеседники начали обсуждать внешность друг друга: в частности, Соловьев заявил, что Боня с большой долей вероятности является частой посетительницей косметологических кабинетов.

«Складочки-то обколоты. Прокачаны. Видно же», — отметил телеведущий.

В ответ экс-звезда «Дома-2» пристыдила Соловьева, заявив, что не сделала ни одной операции.

«Как вам не стыдно говорить про какие-то складочки. Это моя мимика. У меня нет никаких ботоксов, вы выглядите жалко и смешно», — подчеркнула Боня.

Она также отметила, что у Соловьева очень неприглядно выглядит второй подбородок. Боня посоветовала телеведущему записаться на её курсы и пообещала привести лицо журналиста в порядок всего за одну неделю.