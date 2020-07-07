Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В"Дивеевском деле" Волочковой вскрылись серьезные нарушения 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В «деле о монастыре» Волочковой вскрылись нарушения
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова готовится к судебному разбирательству из-за паломнической поездки в Дивеево. Приму-балерину обвиняют в совершении административного правонарушения. Однако юристы сомневаются в законности составления правоохранительных органами протоколов, переданных в суд для установления факта правонарушения, а также обоснованности предъявляемых к звезде мирового балета претензий. Об этом сама Анастасия рассказала Sobesednik.ru.
Как выяснилось, поводов для таких сомнений более чем достаточно. Волочкова приняла решение о паломнической поездке, будучи уверенной в отмене карантинных мер на территории Новгородской области.
— В открытых официальных источниках ещё 15.06.2020 опубликован Указ Губернатора №344, в котором он объявил об отмене карантина и режима самоизоляции, — говорит Анастасия. — Об этом же написали всё местные издания. До Дивеевского монастыря я доехала совершенно открыто, по обычному маршруту.
В СМИ цитируется письмо из Дивеевской местной администрации: «За несколько километров до Дивеево и на въезде в село расположены предупреждения с информацией о том, что село закрыто на карантин и въезд туда запрещен. На въезде также располагается пункт въездного контроля со стационарным служебным помещением, дорога перекрыта бетонными блоками». Таким образом местные власти считают, что сделали всё необходимое, чтобы исключить возможность проезда на территорию, где введен карантин по инфекционному заболеванию.
Возникает резонный вопрос: почему человек, будучи убежденным в отсутствии ограничений на проезд, оказался на территории карантинной (а значит, опасной прежде всего для него!) зоны? И при этом никто из правоохранителей, представителей администрации и других должностных лиц, в чьи обязанности входит создание безопасных условий для граждан, не остановили автомобиль и не вернули его назад.
— Я находилась на территории Дивеевского монастыря и в самом посёлке более суток, вместе с другими паломниками, и никто из представителей власти любого уровня не озаботился угрозой здоровью всех людей, находившихся там! — продолжает Анастасия.
Много неточностей нашли и в юридическом оформлении нарушения. Представители балерины заявляют, что протокол, который передан в суд, и на основании которого будет выносится решение о том, нарушила ли прима-балерина административное законодательство, оформлен с грубейшими нарушениями.
— Поскольку копию протокола Анастасия не получила, какие-то выводы можно сделать, посмотрев видеозапись, которую сами же сотрудники полиции опубликовали в сети Интернет, очевидно желая продемонстрировать «неуважительное» отношение известного человека к представителям власти, — говорит юрист Владимир Комсолев. — Однако наличие форменной одежды не свидетельствует о том, что этот человек действительно находится при исполнении служебных обязанностей: ни один из стражей порядка не представился, не предъявил служебное удостоверение, не разъяснил, какое правонарушение совершено и в чем это нарушение выразилось, как того требует закон.
По мнению окружения балерины, это только часть нарушений, о которых можно говорить до того, как суд рассмотрит материалы административного дела и вынесет по нему решение.
— Губернатор несомненно прав, комментируя сложившуюся ситуацию, что закон един для всех! — продолжает Комсолев. — Хочется добавить, что он не перестает действовать и для должностных лиц, которые своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ допустили и допускают нахождение людей на территории, где имеется угроза их здоровью. При этом сотрудники органов полиции даже не утруждают себя тем, чтобы гражданин убедился, что перед ним действительно находится полицейский. И можно добавить: факт совершения административного правонарушения ещё не доказан, штраф не назначен. В этом ещё предстоит разобраться суду, который будет оценивать все доказательства и фактические обстоятельства.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
ИД «Собеседник»: последние новости
"Заграевский умер из-за Федосеевой-Шукшиной": новая версия смерти художника "Заграевский умер из-за Федосеевой-Шукшиной": новая версия смерти художника "Норкина умерла из-за таблеток для похудения": озвучена новая версия смерти ведущей "Норкина умерла из-за таблеток для похудения": озвучена новая версия смерти ведущей Мария Шукшина поддержала схиигумена Сергия, назвав его борцом с цифровизацией Мария Шукшина поддержала схиигумена Сергия, назвав его борцом с цифровизацией
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , ИД "Собеседник" , Новгородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Сафронов сделал заявление после обвинений в госизмене
00:41
Сафронов сделал заявление после обвинений в госизмене
Происшествия
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
00:41
Генерал-майор ФСБ объяснил дело Сафронова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение