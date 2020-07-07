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«Заграевский умер из-за Федосеевой-Шукшиной»: новая версия смерти художника 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Заграевский умер из-за Федосеевой-Шукшиной»
Фото: @solntcev
Звезды телевизионных шоу не могут свыкнуться с неожиданной смертью художника Сергея Заграевского. Самый известный телевизионный эксперт Первого канала никогда не жаловался на здоровье. Зрители уже нашли в скоропостижной смерти Сергея след Виталины Цымбалюк-Романовской. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев с ними категорически не согласен. Певец уверен: в смерти художника сыграла не последнюю роль Лидия Федосеева-Шукшина.
— Я уверен, что его задело проклятье семьи Федосеевой-Шукшиной, — считает Гоген. — Слишком уж много он в их дерьме копошился. Всегда близко к сердцу принимал все! Я его предупреждал: Сережа, эта тема тебя до добра не доведет. Но он лишь отмахивался. Я же считают так: лучше к этой семье вообще не приближаться. Я несколько раз отказывался от съемок, потому что очень боюсь. Мне одна экстрасенс сказала, что на них лежит родовое проклятье. И с этой темой лучше не связываться.
С Заграевским Гоген приятельствовал на протяжении многих лет. Они познакомились десять лет назад на съемках очередного ток-шоу. Художник относился к Гогену весьма благосклонно и одним из первых поздравил, когда тот женился на Екатерине Терешкович.
— До сих пор не верится, что Сергея нет в живых, — продолжает Гоген. — Это, конечно, потрясение для всех работников телевидения. Никто не ожидал такого конца. Моя Катя, узнав о смерти Сережи, рыдала на протяжении двух часов. Была настоящая истерика! Пришлось даже скорую помощь вызывать: никак не могла успокоиться. Я уже испугался: не дай Бог, тоже коньки двинет.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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