Сестра Джигарханяна переспала с поклонником Аринбасаровой 

Поклонник актрисы Натальи Аринбасаровой изменил ей с сестрой актера Армена Джигарханяна . Об этом Аринбасарова сама рассказала в эфире YouTube-шоу «вМесте».

Аринбасарова, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Первый учитель», «У озера», «Транссибирский экспресс», «А. Л. Ж. И. Р.», «Визит к Минотавру» и «Вход в лабиринт». Вчера она стала героиней нового эпизода «вМесте». В ходе него актриса рассказала, что училась в хореографической школе с двоюродной сестрой Джигарханяна Гаянэ.

«Мальчишки все в нее влюблялись! Даже мой поклонник мне изменил — в нее влюбился!» — призналась она.

При этом Аринбасарова рассказала, что обожала Гаянэ, была просто в нее влюблена, потому что та была очень начитанной и очень раскованной, и ей хотелось быть такой же.

Также подруга произнесла фразу, которую Аринбасарова сделала девизом своей жизни: «Пусть между целью и тобой грохочет всех морей прибой, посмеешь ль ты с пути свернуть?».

В ходе того же шоу Аринбасарова рассказала, что стала актрисой, так как не могла продолжать заниматься балетом из-за выявленного у нее порока сердца.