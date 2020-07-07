Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестра Джигарханяна переспала с поклонником Аринбасаровой 

Артём Кульша 2 часа назад
Сестра Джигарханяна переспала с поклонником Аринбасаровой
Фото: РИА Новости
Поклонник актрисы Натальи Аринбасаровой изменил ей с сестрой актера Армена Джигарханяна. Об этом Аринбасарова сама рассказала в эфире YouTube-шоу «вМесте».
Аринбасарова, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Первый учитель», «У озера», «Транссибирский экспресс», «А. Л. Ж. И. Р.», «Визит к Минотавру» и «Вход в лабиринт». Вчера она стала героиней нового эпизода «вМесте». В ходе него актриса рассказала, что училась в хореографической школе с двоюродной сестрой Джигарханяна Гаянэ.
«Мальчишки все в нее влюблялись! Даже мой поклонник мне изменил — в нее влюбился!» — призналась она.
При этом Аринбасарова рассказала, что обожала Гаянэ, была просто в нее влюблена, потому что та была очень начитанной и очень раскованной, и ей хотелось быть такой же.
Также подруга произнесла фразу, которую Аринбасарова сделала девизом своей жизни: «Пусть между целью и тобой грохочет всех морей прибой, посмеешь ль ты с пути свернуть?».
В ходе того же шоу Аринбасарова рассказала, что стала актрисой, так как не могла продолжать заниматься балетом из-за выявленного у нее порока сердца.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
Комментарии
Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая популярная в Москве собачья кличка
Названа самая популярная в Москве собачья кличка
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
В Москве появился бутовский маньяк
В Москве появился бутовский маньяк
«Был весь в крови»: Беляев рассказал о раке
«Был весь в крови»: Беляев рассказал о раке
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение