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Дмитрий Колдун подхватил коронавирус 

News.ru и ещё 8 14 минут назад
Колдун госпитализирован с коронавирусом
Фото: instagram.com/koldunmedia
Белорусский певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.
Накануне музыкант почувствовал лёгкое недомогание. У него был кашель и температура. Его супруга тоже подхватила инфекцию. Но у неё заболевание протекает бессимптомно. Женщину отправили домой.
Исполнитель будут проходить лечение в одной из больниц Минска. Врачи надеются, что COVID-19 не затронет лёгкие пациента. Представитель пресс-службы звезды Анна Кружель добавила, что все родственники артиста пройдут тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Teleprogramma.pro.
Многие российские и зарубежные звёзды уже переболели новым заболеванием. Например, недавно американская певица Мадонна подтвердила, что действительно переболела COVID-19. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.
Как писал NEWS.ru, певица Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, медики диагностировали у неё тяжёлую форму пневмонии, у неё было поражено 80% лёгких. В какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Самым вероятным диагнозом в разгар пандемии коронавируса был COVID-19, однако представители артистки заявили, что её анализы оказались отрицательными.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Мадонна , Дмитрий Колдун , Минск
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