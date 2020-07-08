Колдун госпитализирован с коронавирусом

Накануне музыкант почувствовал лёгкое недомогание. У него был кашель и температура. Его супруга тоже подхватила инфекцию. Но у неё заболевание протекает бессимптомно. Женщину отправили домой.

Исполнитель будут проходить лечение в одной из больниц Минска . Врачи надеются, что COVID-19 не затронет лёгкие пациента. Представитель пресс-службы звезды Анна Кружель добавила, что все родственники артиста пройдут тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Teleprogramma.pro.

Многие российские и зарубежные звёзды уже переболели новым заболеванием. Например, недавно американская певица Мадонна подтвердила, что действительно переболела COVID-19. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.