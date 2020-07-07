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Пандемия помешала принцу Гарри получить американское гражданство 

Lenta.ru 2 часа назад
Принц Гарри остался без гражданства из-за пандемии
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса помешала герцогу Сассекскому принцу Гарри получить американское гражданство. Об этом сообщает Daily Express.
Принц Гарри находится в США четвертый месяц, он не предпринимал попыток получить американское гражданство.
«Герцог не подавал заявку на получение двойного гражданства, и я не думаю, что он намеревается в какой-то момент подать заявку на грин-карту», — утверждает источник издания, близкий к британской королевской семье.
Задержка может быть связана с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая помешала принцу реализовать свои планы.
Остается неизвестным, была ли у Гарри дипломатическая или иная виза, или он воспользовался правом на 90-дневное безвизовое пребывание в США, которое есть у граждан Великобритании. После истечения этого срока принц мог получить туристическую визу, однако она запрещает работать, что может противоречить его планам.
Грин-карта — это иммиграционная виза США. Ее обладатель имеет право на постоянное жительство в США и в правовом отношении приравнивается к американскому гражданину, не имея лишь права голосовать на выборах или участвовать в жюри присяжных.
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе сообщалось, что первоначально пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. Им пришлось поторопиться с переездом из-за пандемии.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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Шоу-бизнес , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп , США
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