Принц Гарри остался без гражданства из-за пандемии

Пандемия коронавируса помешала герцогу Сассекскому принцу Гарри получить американское гражданство. Об этом сообщает Daily Express.

Принц Гарри находится в США четвертый месяц, он не предпринимал попыток получить американское гражданство.

«Герцог не подавал заявку на получение двойного гражданства, и я не думаю, что он намеревается в какой-то момент подать заявку на грин-карту», — утверждает источник издания, близкий к британской королевской семье.

Задержка может быть связана с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая помешала принцу реализовать свои планы.

Остается неизвестным, была ли у Гарри дипломатическая или иная виза, или он воспользовался правом на 90-дневное безвизовое пребывание в США, которое есть у граждан Великобритании. После истечения этого срока принц мог получить туристическую визу, однако она запрещает работать, что может противоречить его планам.

Грин-карта — это иммиграционная виза США. Ее обладатель имеет право на постоянное жительство в США и в правовом отношении приравнивается к американскому гражданину, не имея лишь права голосовать на выборах или участвовать в жюри присяжных.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе сообщалось, что первоначально пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. Им пришлось поторопиться с переездом из-за пандемии.