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Двойной праздник: Галустян поздравил красавицу-жену с днем рождения и кружевной свадьбой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Это же моя Викуля»: Галустян поздравил жену с днем рождения
Фото: globallookpress.com
Юморист Михаил Галустян в Instagram нежно и очень красиво поздравил красавицу-жену с двойным праздником. Его супруге Виктории исполнилось 36 лет. Кроме того, 7 июля пара отмечает 13 лет совместной жизни — кружевную свадьбу. Так что в семье двойное радостное событие.
«А кто это у нас тут? Это же моя Викуля. Давайте поздравим очень добрую, красивую и еще очень маленькую девочку с днем рождения. P. S. Сегодня еще и годовщина нашей свадьбы».
Отметим, что в комментариях отметились давние друзья Галустяна. К примеру, шоумен и певец Александр Ревва написал: «С днем Викули». «Уральский пельмень» Сергей Исаев со своей стороны подметил: «Здоровья и благополучия. Любви и счастья».
Добавим, что жена Галустяна в свое время окончила Кубанский государственный университет. Она по профессии бухгалтер. В 2010 году у пары появилась на свет дочь Эстелла. Еще через два года супруга подарила Михаилу Галустяну вторую наследницу — дочь Элину.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Исаев , Михаил Галустян , Александр Ревва
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