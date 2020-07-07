«Это же моя Викуля»: Галустян поздравил жену с днем рождения

Юморист Михаил Галустян в Instagram нежно и очень красиво поздравил красавицу-жену с двойным праздником. Его супруге Виктории исполнилось 36 лет. Кроме того, 7 июля пара отмечает 13 лет совместной жизни — кружевную свадьбу. Так что в семье двойное радостное событие.

«А кто это у нас тут? Это же моя Викуля. Давайте поздравим очень добрую, красивую и еще очень маленькую девочку с днем рождения. P. S. Сегодня еще и годовщина нашей свадьбы». View this post on Instagram A post shared by Михаил Галустян (@m_galustyan) on Jul 7, 2020 at 1:42am PDT

Отметим, что в комментариях отметились давние друзья Галустяна. К примеру, шоумен и певец Александр Ревва написал: «С днем Викули». «Уральский пельмень» Сергей Исаев со своей стороны подметил: «Здоровья и благополучия. Любви и счастья».

Добавим, что жена Галустяна в свое время окончила Кубанский государственный университет. Она по профессии бухгалтер. В 2010 году у пары появилась на свет дочь Эстелла. Еще через два года супруга подарила Михаилу Галустяну вторую наследницу — дочь Элину.