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Татьяна Гудзева потеряла ребенка Шаляпина 

WomanHit.ru 33 минуты назад
Татьяна Гудзева потеряла ребенка Шаляпина
Фото: Instagram
Недавно Татьяна Гудзева объявила, что родила ребенка от Прохора Шаляпина. Спустя неболшой промежуток времени она снова забеременела, но эта история приобрела драматичный поворот — в этот раз девушка не смогла выносить и родить малыша.
В случившемся Татьяна обвиняет именно музыканта. По ее утверждению, причиной потери ребенка стали ее переживания из-за последних новостей о личной жизни артиста — в этом году СМИ писали, что он встречается с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис.
Гудзева рассказала журналистам «КП», что она до сих пор остается в больнице — теперь уже перед медиками стоит задача спасти ее саму.
«Видимо, из-за его игнора произошел выкидыш, я потеряла нашего малыша. Я растоптана… Хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, отдала врачам, которые меня сейчас спасают… До сих пор лежу в больнице, дети с бабушкой», — жалуется девушка.
Также утверждается, что шоумен отказывается помогать Татьяне материально. Своего наследника от Гудзевой он до сих пор не признал. По словам Гудзевой, Прохор обещал выплатить ей два миллиона рублей в качестве помощи, но это обещание так и не выполнил.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин
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