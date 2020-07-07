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Экс-возлюбленная Шаляпина рассказала о личном горе 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Экс-возлюбленная Шаляпина рассказала о личном горе
Фото: Instagram
Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что, несмотря на разрыв отношений, артист продолжал с ней встречаться, она забеременела, но потеряла ребенка. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин ранее был замечен на круизном лайнере Royal Princess в компании владелицы сети адвокатских компаний в Канаде 40-летней Татьяны. По данным СМИ, отдых обходился паре в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.
По словам Гудзевой, Шаляпин, несмотря на слухи о его романе с владелицей сети адвокатских компаний, снова «закрутил с ней» и просил родить ему ребенка.
«Он мне сказал: «Танечка, я хочу еще детей!» Снова клялся в любви. А потом «добрые люди» рассказали мне, что он то же самое говорит этой миллионерше американской. Даже смс-ки его показали», — рассказала она.
Гудзева заявила, что у нее случился нервный срыв, она попала в больницу, где узнала, что беременна. Однако Шаляпин ее игнорировал.
«Видимо, из-за его игнора произошел выкидыш, я потеряла нашего малыша. Я растоптана… Хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, отдала врачам, которые меня сейчас спасают…», — рассказала Гудзева.
Ранее Гудзева заявляла, что певец отказывается признавать себя отцом ее сына и помогать, несмотря на запись в свидетельстве о рождении. Сам Шаляпин потребовал провести тест ДНК.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Комсомольская правда
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