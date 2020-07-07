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Леонид Агутин устроит концерт на парковке 

Lenta.ru 1 час назад
Леонид Агутин устроит концерт на парковке
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист России Леонид Агутин устроит концерт на парковке спортивного комплекса «Лужники» для автомобилистов. Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».
Певец примет участие в проекте Live & Drive — серии летних мероприятий, во время которых выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса ради соблюдения социальной дистанции. Звук с концертов будет транслироваться через FM-приемники.
Концерт Агутина состоится 10 июля на парковке южного ядра СК «Лужники». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте livedrivemoscow.ru.
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин
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