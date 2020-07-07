Заслуженный артист России Леонид Агутин устроит концерт на парковке спортивного комплекса «Лужники» для автомобилистов. Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Певец примет участие в проекте Live & Drive — серии летних мероприятий, во время которых выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса ради соблюдения социальной дистанции. Звук с концертов будет транслироваться через FM-приемники.

Концерт Агутина состоится 10 июля на парковке южного ядра СК «Лужники». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте livedrivemoscow.ru.