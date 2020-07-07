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Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк 

Lenta.ru 2 часа назад
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Фото: globallookpress.com
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут. В Instagramона уточнила, что намерена позаботиться о родственниках, которых не видела полгода.
«Лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», — отметила она.
По словам телеврача, планировалось, что внуки должны были прилететь к ней в Москву, но из-за коронавируса все изменилось.
Она подчеркнула, что не видела сыновей и внуков шесть месяцев, а с собой везет чемодан игрушек. Специалист уточнила, что коронавирусом переболела ее мать, брат и младший сын. При этом старший сын, проработавший в коронавирусной реанимации, не заболел.
«Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье», — добавила она.
Ранее Малышеву заметили на рейсе Москва — Нью-Йорк. Пост с фотографией ведущей опубликовали в Instagram. В сторис самой Малышевой были опубликованы несколько роликов из аэропорта Шереметьево и из самолета.
Телеведущая в эфире Первого канала рассказывала о двух сыновьях, которые уехали в США. Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США. Сама Малышева подчеркивала, что не собирается уезжать из России.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Аэропорт Шереметьево , Первый канал , Нью-Йорк
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