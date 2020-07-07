Участники «Дома-2» застряли на Сейшелах 

Уже не первый год телепроект «Дом-2» существует не только в Москве Подмосковье , но и на Сейшельских островах. Ранее участники на Сейшелах менялись чуть ли не каждую неделю, однако сейчас никто из молодых людей не может вернуться на родину из-за карантина.

Ведущий проекта Антон Беккужев рассказал журналистам, что некоторые участники находятся на Сейшелах еще с января, а последний раз состав менялся в марте этого года. Несмотря на то, что на виллах отличные условия, многие из молодых людей все равно скучают по родине и при любой возможности хотят покинуть райский остров.

«В связи с тем, что по всему миру закрыты границы, участники находятся на проекте уже несколько месяцев и не могут попасть домой, — говорит Антон. — Прежде они менялись практически каждую неделю — кто-то прилетал сюда, а кто-то уезжал на Поляну. Теперь же есть те, кто находится на островах еще с января. Последняя партия участников прибыла в марте», —рассказал Беккужев изданию Дни.ру.

По словам ведущего, участники пытаются найти утешение и развлечение в самых разных вещах, не только в отношениях: некоторые, например, начали заниматься фермерством и разведением кур.