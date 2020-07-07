«Это же Спас на Крови!»: Бузова снова оконфузилась

Телеведущая Ольга Бузова в очередной раз стала мишенью для шуток и критики. На сей раз звезда «Дома-2» решила провести экскурсию для подписчиков по Москве и допустила грубую оплошность.

В своем «Инстаграме» телеведущая показала поездку на теплоходе по Москве-реке. Она решила говорить о том, что видит, и правильно перечислила почти все достопримечательности. А вот при виде Храма Василия Блаженного она дала маху.

«Это же Спас на Крови!» — заявила она.

К слову, Ольга — родом из Санкт-Петербурга. В этой связи многие не поверили, что человек не знает, что указанная ею достопримечательность находится в ее родном городе, а не на Красной площади в Москве. Впрочем, нашлось и немало тех, кто осудил Ольгу за ее невежество.