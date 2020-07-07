«Пытались отравить»: на Алибасова совершено покушение

Сын Бари Алибасова заявил, что месяц назад на продюсера было совершено покушение.
«4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь. Сейчас у него амнезия, и его лечат в больнице доктора Исаева. Учитывая то, что в этом медучреждении откачивают алкоголиков, то вся страна начала бы говорить, что папа слишком много пьет. Папу пытались отравить. Из-за этого появились осложнения, негативно отразившиеся на работе головного мозга. Психиатры пытаются восстановить его нормальное функционирование. Надеюсь, после этого инцидента будет заведено уголовное дело. Тех, кто попытается хоть пальцем тронуть моего папу, ждет очень суровая кара», — цитирует СтарХит Алибасова — младшего.