Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пытались отравить»: на Бари Алибасова совершено покушение 

Свободная пресса 1 час назад
«Пытались отравить»: на Алибасова совершено покушение
Фото: ТАСС
Сын Бари Алибасова заявил, что месяц назад на продюсера было совершено покушение.
«4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь. Сейчас у него амнезия, и его лечат в больнице доктора Исаева. Учитывая то, что в этом медучреждении откачивают алкоголиков, то вся страна начала бы говорить, что папа слишком много пьет. Папу пытались отравить. Из-за этого появились осложнения, негативно отразившиеся на работе головного мозга. Психиатры пытаются восстановить его нормальное функционирование. Надеюсь, после этого инцидента будет заведено уголовное дело. Тех, кто попытается хоть пальцем тронуть моего папу, ждет очень суровая кара», — цитирует СтарХит Алибасова — младшего.
Свободная пресса: последние новости
Маркл заподозрила своего супруга в измене Маркл заподозрила своего супруга в измене Адвокат Пашаев заявил о достаточных доказательствах «невиновности» Ефремова Адвокат Пашаев заявил о достаточных доказательствах «невиновности» Ефремова Адвокат Ефремова не стал отвечать на вопрос, был ли его подзащитный за рулем Адвокат Ефремова не стал отвечать на вопрос, был ли его подзащитный за рулем
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ
«Мэр и городской совет сдали город беззаконию»
«Мэр и городской совет сдали город беззаконию»
Видео
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение