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«Был при смерти». Сын Алибасова оценил шансы на выздоровление артиста 

РИА Новости и ещё 9 19 минут назад
Сын Алибасова оценил шансы отца на выздоровление
Фото: РИА Новости
Сын Бари Алибасова заявил, что шансы на выздоровление артиста и продюсера оцениваются в два процента.
В конце июня СМИ сообщили, что продюсера госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. До этого он находился на лечении в наркологической больнице.
В комментарии Пятому каналу сын артиста сообщил, что Алибасов находился при смерти, однако в наркологической клинике в Сокольниках его удалось спасти, после чего госпитализировали в главную наркологическую больницу в Москве.
"Там его тело полностью почистили, но обнаружили, что есть необратимые нарушения коры головного мозга. Поставили диагноз корсаковский психоз", — заявил Алибасов-младший.
Он добавил, что шансы на излечение от этого недуга критически маленькие.
"Вероятность того, что у него сознание придет в норму, — два процента", — отметил он.
Также сын продюсера отметил, что в случае выздоровления реабилитация займет два года.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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