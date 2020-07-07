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«Я заплатил 900 000 рублей», — Дава рассказал как вылечил маму от коронавируса 

Popcake.tv 33 минуты назад
«Заплатил 900 000»: Дава вылечил маму от коронавируса
Фото: Instagram
Недавно мы писали о том, что мать известного блогера и вайнера Давида Манукяна была увезена в больницу с диагнозом коронавирус. В интервью для POPCAKE парень рассказал о том, что эпидемия настигла всю его семью, потому что коронавирусом заболел также и отец Давы.
«Я не говорил об этом в Инстаграме долгое время, я не хотел на этом хайпиться. То есть у тебя мама болеет, ты такой: «Ребята, у меня мама заболела». Когда она уже выписалась, я поделился», — сказал Манукян.
Кроме того, он поделился с поклонниками и тем, как проходило лечение мамы и сколько сил пришлось в это вложить.
«Мы пытались положить ее в больницу, не получалось. В итоге пришлось положить в платную. Я заплатил 900 тысяч за 10 дней. И ее вылечили», — признался блогер.
Он рассказал о том, что изначально заражение в легких его матери было 25%, а затем поднялось до 40%. Однако госпитализировать женщину не торопились. Именно поэтому Даве пришлось подключить все свои возможности, чтобы обеспечить ей достойное лечение. Манукян также сказал, что они с Ольгой Бузовой стараются меньше контактировать с окружающим миром, потому что опасность коронавируса до сих пор остается.
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