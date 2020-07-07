«Не могла дышать»: Седокова о травме на съемке 

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Певица Анна Седокова рассказала о травмах, полученных во время съемок клипа на песню «Самолеты». Она опубликовала в Instagram запись, на которой видно, как члены съемочной группы обрабатывают ее раны.

Другая запись демонстрирует, как Седокова бежит, спотыкается и падает на асфальт.

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю! Она должна разогнуться! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать», — рассказала певица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

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Певица отметила, что ее колено распухло и начало кровоточить, а до руки было больно дотрагиваться, но она решила не прекращать съемку.

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«Меня это не остановит. Теперь точно все по правде. Удивительно, как песни сбываются. В песне «Самолёты» есть слова про не дай мне упасть … Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся», — заключила она.