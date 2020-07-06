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Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности 

Павел Тиунов 25 минут назад
Адвокат Ефремова собрал доказательства его невиновности
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении ДТП, унесшем жизнь человека, заявил, что в его распоряжении находится достаточно доказательств, того, что артист не виновен в преступлении, сообщает "Интерфакс". При этом юрист подчеркнул, что буквально уговаривал артиста не признавать свою вину.
Резонансное заявление Пашаева прозвучало в эфире телеканала «Россия-24». Адвокат отметил, что в момент ДТП Ефремов был в неадекватном состоянии из-за количества выпитого спиртного, поэтому ничего не помнит. По словам защитника артиста, он собрал доказательства его невиновности, поэтому при любом удобном случае убеждал актера отказаться от признания вины.
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, произошедшее вечером 8 июня.
Артиста будут судить за «нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Уголовный кодекс РФ за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Пашаев, комментируя информацию, заявил, что «все идет по плану».
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Интерфакс
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