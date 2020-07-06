Ротару похвасталась домом за 70 миллионов 

Певица София Ротару опубликовала фотографии своего дома, стоимость которого составляет около миллиона долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дом 72-летней Ротару расположен в поселке Пятихатки в элитном районе Конча-Заспе на юге Киева. Согласно определению «Комсомольской правды», Конча-Заспа на Украине — это как Рублевка в России.

По оценкам украинских средств массовой информации, стоимость дома певицы превышает стоимость всех остальных домов в поселке и составляет более миллиона долларов или почти 70,5 миллиона рублей. Он находится на участке земли площадью 20 соток, окруженном бетонным забором и рвом.

На участке растут сосны, плодовые деревья и цветы, есть теннисный корт, гостевой дом, беседка и мангал. Дом Ротару — трехэтажный, нестандартной конструкции, площадью 120 квадратных метров. Потолки в нем — очень высокие, окна — огромные, мебель и отделка — из экоматериалов, есть камин.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Ротару объявила о намерении вновь давать концерты в России и назвала гонораром, за который согласится это сделать, 60 тысяч долларов, то есть более четырех миллионов рублей. Общественность в России раскритиковала ее за это.