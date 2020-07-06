Коклюшкин отрекся от оскорбления Брухуновой 

Коклюшкин пояснил, что причиной скандала стало его интервью изданию «Собеседник». Писатель пояснил, что оно состояло из двух частей: в первой — приведены его слова, во второй — размышления неизвестного ему человека. Автор громкого заявления, уверяет сатирик, в настоящее время желает остаться инкогнито.

«Этот текст стали мне приписывать. Ко мне он не имеет отношения», — отметил Коклюшкин.