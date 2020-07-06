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Коклюшкин отрекся от оскорбления Брухуновой 

Павел Тиунов 45 минут назад
Коклюшкин отрекся от оскорбления Брухуновой
Фото: globallookpress.com
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» заявил, что ему приписали нелестное высказывание в адрес молодой жены Евгения Петросяна. По его словам, он не оскорблял Татьяну Брухунову.
Коклюшкин пояснил, что причиной скандала стало его интервью изданию «Собеседник». Писатель пояснил, что оно состояло из двух частей: в первой — приведены его слова, во второй — размышления неизвестного ему человека. Автор громкого заявления, уверяет сатирик, в настоящее время желает остаться инкогнито.
«Этот текст стали мне приписывать. Ко мне он не имеет отношения», — отметил Коклюшкин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил о том, что юморист подал в суд на давнего коллегу Виктора Коклюшкина за то, что тот нелестно отозвался о его молодой жене. Поводом для разбирательства стала фраза о том, что Брухунова «не тот человек», который должен быть рядом с Петросяном. Слова, по мнению, юриста квалифицируются как «оскорбление», поскольку «унижают честь и достоинство» избранницы юмориста.
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Шоу-бизнес , Виктор Коклюшкин , Татьяна Брухунова , Сергей Жорин , Евгений Петросян , ИД "Собеседник" , ТК "Звезда"
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