Дочь Глюкозы выгнали из школы

Супруг российской певицы Глюкозы Александр Чистяков рассказал, какие сложности испытала их дочь Лида за этот год. Об этом мужчина написал в своих соцсетях.

По его словам, в этом году девочку выгнали из школы, в которой она училась с детского сада.

— Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо, — написал Чистяков на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что их предупредили об этом неделю до начала учебного года. Спустя месяц Лида начала учиться в творческой школе Сергея Казарновского. После этого у девочки, по словам отца, был мучительный поиск «точки опоры», новых друзей, протестов, а также бессонницы.

Ранее стало известно, что Лида на протяжении двух лет скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus. 13-летняя девочка последовала примеру матери, которая ранее тоже скрывала свою личность. В свою очередь Глюкоза объяснила, что мультяшный персонаж был придуман для того, чтобы уберечь Лиду от негатива со стороны общественности.