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Муж Глюкозы рассказал, что их дочь выгнали из школы 

Вечерняя Москва и ещё 1 59 минут назад
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Фото: Соцсети
Супруг российской певицы Глюкозы Александр Чистяков рассказал, какие сложности испытала их дочь Лида за этот год. Об этом мужчина написал в своих соцсетях.
По его словам, в этом году девочку выгнали из школы, в которой она училась с детского сада.
— Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо, — написал Чистяков на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что их предупредили об этом неделю до начала учебного года. Спустя месяц Лида начала учиться в творческой школе Сергея Казарновского. После этого у девочки, по словам отца, был мучительный поиск «точки опоры», новых друзей, протестов, а также бессонницы.
Ранее стало известно, что Лида на протяжении двух лет скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus. 13-летняя девочка последовала примеру матери, которая ранее тоже скрывала свою личность. В свою очередь Глюкоза объяснила, что мультяшный персонаж был придуман для того, чтобы уберечь Лиду от негатива со стороны общественности.
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Шоу-бизнес , Александр Чистяков
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