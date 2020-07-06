Меган Маркл заподозрила принца Гарри в измене

Меган Маркл заподозрила своего супруга принца Гарри в неверности. Об этом сообщает издание New Idea.

Отмечается, что принц Гарри часто навещает свою соседку, которой оказалась ни кто-нибудь, а певица Адель . Она живет недалеко от территории особняка бывших членов королевской семьи.

По данным издания, принц Гарри уже несколько раз навещал Адель. Ранее они сотрудничали в рамках одного благотворительного проекта в Лондоне. Теперь оба переехали в США.

В издании считают, что, возможно, принцу Гарри скучно и одиноко в новой для себя стране. Он оказался вдали от друзей и родных. Именно поэтому он часто навещает свою знакомую Адель, пока его супруга занимается работой.